هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية
المسمى الوظيفي:
أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذو صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.
- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- أن تكون الخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.
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أخصائي تجربة مستفيد – الادارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.
- حصول المرشح على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص إدارة الاعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات او غيرها من التخصصات ذات العلاقة.
- يفصل حصول المشرح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة او شهادة احترافية في تحليلات البيانات.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 20 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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