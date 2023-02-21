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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٧:٠٤:٣٤ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذو صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.
  • أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
  • أن تكون الخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.

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أخصائي تجربة مستفيد – الادارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.
  • حصول المرشح على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص إدارة الاعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات او غيرها من التخصصات ذات العلاقة.
  • يفصل حصول المشرح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة او شهادة احترافية في تحليلات البيانات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ  20 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  (اضغط هنا).

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