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مجددا.. أزمة حادة تضرب بريطانيا والحل تمتلكه دولة عربية

مجددا.. أزمة حادة تضرب بريطانيا والحل تمتلكه دولة عربية

مجددا.. أزمة حادة تضرب بريطانيا والحل تمتلكه دولة عربية
٠٧:٠٢:٤٣ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت أزمة جديدة بريطانيا، إذ رصدت صحف ووسائل إعلام نقصا حادا في الطماطم في الأسواق البريطانية، وسط قلة المحاصيل في البلدان المصدرة.

ضعف المحاصيل 

وقالت “ديلي تليجراف” إن السبب في نقص الطماطم من المتاجر البريطانية هذا العام هو ضعف الحصاد في البلدان الموردة الرئيسية، إذ عانت المحاصيل في المغرب من الفيضانات وانخفاض درجات الحرارة وكذلك أثرت موجة الطقس البارد على المحصول في إسبانيا.

كما أثر فرض قيود أكثر صرامة على الصادرات من المغرب وارتفاع أسعار الأسمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية في تراجع الإنتاج.

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برودة الطقس

وتستورد بريطانيا، مادة الطماطم من المغرب وهولندا وإسبانيا. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتمد المشترون بشكل كبير على الواردات من المغرب، حسب وكالة “عمون”.

من جانبه، قال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد تجار التجزئة البريطانيين، في بيان: “أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى انخفاض محصول بعض الخضروات والفواكه، بما في ذلك الطماطم”.

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أخبار بريطانيا أزمة فر يريطانيا متاجر بريطانيا نقص الطماطم

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