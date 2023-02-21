“نجا من زلزالين”.. سوري تفقّد منزله المتهدم فشهد الكارثة الجديدة بداخله (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تداول نشطاء سوريون مقطع فيديو يحبس الأنفاس لشاب سوري، نجا من الموت مرتين، بعد الزلزال المدمر والجديد الذي ضرب البلاد أمس.

نجا من زلزالين:

ويظهر الفيديو شابا سوريا ينجو بأعجوبة من الزلزال الجديد في أنطاكيا أمس الإثنين، حيث كان قد دخل يتفقد منزله الذي دمره الزلزال من قبل.

وبحسب الفيديو دخل الشاب متجولا داخل أنقاض منزله الذي ضربه الزلزال الأول قبل اسبوعين، فوقع الزلزال الجديد أثناء تفقده.

وعلت الصيحات والصراخات من بعض المتواجدين بالخارج الذين يطلبون منه الخروج سريعا.

شاب #سوري ينجو بأعجوبة من #الزلزال الجديد في #أنطاكيا اليوم، كان قد دخل يتفقد منزله الذي دمره الزلزال من قبل pic.twitter.com/0V61owDdeV — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 20, 2023

زلزال سوريا:

وبحسب مصادر سورية أسفر الزلزال الجديد عن جرحى وعالقين تحت الأنقاض في مدينة الأتارب بريف حلب.

وفي سوريا تعرضت مبان في مدينة الأتارب بريف حلب، إلى الانهيار، كما تحدثت مصادر محلية هناك عن انهيار عدد من المباني في مدينة سلقين بريف إدلب نتيجة الزلزال.

وفي جنديرس وأعزاز شمالي سوريا انهارت عدد من المباني جراء الزلزال. وقال شهود عيان إن هناك دعوات إلى فرق الدفاع المدني للتوجه فورا إلى جنديرس.

وأصاب الناس هلع كبير في عموم مناطق الشمال السوري وهرعوا الى الشوارع بعد هزة هاتاي التركية التي بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر.

وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي رصد، مساء أمس الإثنين، هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي، فيما ذكرت “رويترز” أنه سمع أصوات انهيار أبنية في أنطاكيا التركية.

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