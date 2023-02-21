بعد 80 عامًا.. إفريقي يعثر على كنز عائلته بأوكرانيا

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نجح رجل من جنوب أفريقيا، في الوصول إلى كنز عائلته المدفون في أوكرانيا، باستخدام خريطة رسمها له والده من الذاكرة، وذلك بعد 80 عامًا.

وكانت أسرة غلازوسكي قد دفنوا فضتهم في ملكيتهم شرقي بولندا في سبتمبر 1939، وغادروا جميعاً باستثناء رب العائلة آدم، الذي توفي عام 1961.

كنز العائلة

ووفقاً لصحيفة “ذا مترو”، لم يعد أي من أبناء آدم الأربعة إلى منزلهم بالقرب من لفيف بأوكرانيا حالياً، واستقر كل منهم في زاوية مختلفة من العالم، لكن ذكرى كنز العائلة بقيت حية.

الآن، بعد 80 عاماً، اكتشف حفيد العائلة، جان، الكنز الذي يقال إن قيمته تصل إلى مئات الألوف من الجنيهات، باستخدام خريطة رسمها له والده غوستاو.

خريطة للكنز

وقال جان البالغ من العمر 69 عاماً: أعطاني والدي الخريطة في عام 1989، مع بعض التعليمات، وقد استخرجتها من ذاكرته بعد 50 عاماً من مغادرته الملكية.

وأشار إلى أن الجملة الأخيرة من التعليمات التي تقول: “يتعين عليك أن تجد الفضة وبنادق الصيد”، أثارت عاطفته بضرورة تلبية هذا الحلم.

وبمساعدة ابنة أخيه، واثنين من أجهزة الكشف عن المعادن، عثر على الكنز، ويضم صندوق مجوهرات بداخله حلي، وملعقة منقوشة باسم والده، والعديد من القطع الأثرية التي تحمل الأحرف الأولى لجدته.

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