إيراني يتخلى عن إنسانيته ويقتل طفله لسبب غير متوقع

تواصل – فريق التحرير:

ألقت عناصر شرطة مخابرات محافظة البز الإيرانية، القبض علي إيراني أقدم على ارتكاب جريمة بشعة بالتخلص من طفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره 19 شهرا.

باستخدام مخدر الميثادون

وحسب “إيران أنترناشيونال”، قام الأب الذي تجرد من الإنسانية، بإعطاء طفله الرضيع البالغ من العمر 19 شهرا فقط، مخدر الميثادون، بهدف قتله وبيع أعضائه، وتوفي الطفل فور وصوله للمستشفى، وتم اعتقال الأب وإحالته لجهات التحقيق.

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عنصرية مقيتة.. أحوازي يطلق النار على عيني شقيقه بعد أن استنار بطريق السُّنة

يقتل شقيقه:

وفي واقعة سابقة أقدم رجل من الأحواز بإيران، على ارتكاب جريمة عنصرية، حين أطلق النار على شقيقه، وأفقده البصر، بعد أن أعلن أنه اهتدى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة.

وأصيب المجني عليه في كلتا عينيه، بعد أن أطلق شقيقه النار عليه من بندقية صوب عينيه مباشرة، كما أورد ناشط وصحفي إيراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.