الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات
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أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات
٠٦:٠٤:٥٦ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية محافظة مرات، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة عبر منظومة التوظيف (جدارات) (هندسية وصحية وفنية).

واشترطت بلدية محافظة مرات أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المراتب:

– المرتبة السابعة (وظيفة واحدة – للرجال و النساء).
– المرتبة الخامسة (وظيفتين – للرجال و النساء).
– المرتبة الرابعة (وظيفتين – للرجال و النساء).

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التعليمات:

1-أن تكون الدرجة العلمية و التخصص مشمولة في الإعلان.
2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/11هـ الموافق 2023/03/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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