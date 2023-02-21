7 آلاف هزة ارتدادية.. وارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا لأكثر من 42 ألفاً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” ارتفاع حصيلة وفيات كارثة زلزال قهرمان مرعش في تركيا إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.

وأشارت إدارة الكوارث التركية، إلى وقوع وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.

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8 مليون طفل معرضون للخطر

وفي وقت سابق، أعلن الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محمد الهواري، أن ثمانية ملايين طفل معرضون للخطر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا.

وأضاف الهواري أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجه ظروفًا صعبة ناجمة عن كارثة طبيعية، فقدوا منازلهم، كما أنهم لا يحصلون على مياه الشرب، وهم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا.

وأشار إلى أن “عدد هؤلاء الأطفال في شمالي سوريا يبلغ حوالي مليونين و500 ألف، وفي جنوبي تركيا يتجاوز 4.5 مليون، العدد الإجمالي للأطفال يقترب من 8 ملايين”.

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تقييم الوضع وتحديد المخاطر

ولفت إلى أن “المهمة الرئيسة للفرق الموجودة حاليًا في شمالي سوريا وجنوبي تركيا هي تقييم الوضع وتحديد المخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة من أجل الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً ووضوحًا”.

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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