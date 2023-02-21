ماذا يعني تراجع مياه البحر المتوسط من شواطئ تركيا وسوريا بمقدار 200 متر؟

تواصل- فريق التحرير:

تراجعت مياه البحر المتوسط من شواطئ تركيا وسوريا وفلسطين بمقدار ١٥٠ إلى ٢٠٠ متر.

توقعات بتسونامي:

وبحسب توقعات خبراء، فإن المياه تراجعت لتعود بقوة على شكل تسونامي قوي، محذرين من الشواطئ أو احتمالية حدوث شق كبير في البحر المتوسط بقرب هذه الشوطئ بسبب الزلزال مما أدى الى سحب المياه.

من جانبها أفادت صحيفة “حرييت” التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة إسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.

سبب الانحسار:

الخبير الجيولوجي المصري الدكتور عباس شراقي، أوضح أن هناك سببين وراء انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط:

1-السبب الأول يكمن في تأثير لبعض توابع زلزال تركيا وسوريا القريبة من ساحل البحر المتوسط، عن طريق تراجع بعض الأمواج وزيادتها في مناطق أخري.

2- السبب الثاني في انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط يتمثل في عملية المد والجزر الخاصة بوضع الشمس والقمر وقوة جذبهم مع الأرض مما يؤثر بدروه على البحار والمسطحات المائية وتراجع الأمواج بها.

كما نفي شراقي أن هذه الظاهرة غير اعتيادية، مؤكدًا أن هذه ظاهرة انحسار وانخفاض منسوب مياه البحر المتوسط هي ظاهرة واردة الحدوث سواء بفعل عوامل خارجية مثل الشمس والقمر أو داخلية مثل الزلازل والرياح.

وكان سكان منطقة العريش في مصر قد فوجئوا أمس بانخفاض منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة بالنسبة للسكان.

وبدأ هذا الانحسار منذ مساء يوم السبت الماضي قبال شواطئ مدينة العريش وعدد من الشواطئ الأخرى بمنطقة شمال سيناء.

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