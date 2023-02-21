جسم غريب على أحد الشواطئ اليابانية والجيش يتدخل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عثرت امرأة يابانية صباح اليوم على كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر بأحد سواحل مدينة هاماماتسو فاتصلت بالشرطة التي أتت وطوقت المكان ومنعت الاقتراب من المنطقة.

كرة ضخمة

وأظهر مقطع فيديو وجود كرة ضخمة، على شاطئ البحر بمدينة هاماماتسو، ويلدو لون سطحها أشبه بالرمال، وقد حضر عناصر الأمن لفحص الجسم وأرسلوا صور لخبراء في الجيش لتفسير هذا الجسم الغامض.

اقرأ أيضا:

“الأجسام الطائرة”.. الغموض سيد الموقف وأمريكا تشكل لجنة تحقيق

أجسام طائرة مجهولة

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان لها أن تحليلًا جديدًا لأجسام طائرة مجهولة حلقت في المجال الجوي الياباني في السنوات الأخيرة، يشير “بقوة” إلى أنها كانت مناطيد تجسس صينية.

تحليل الأجسام الطائرة

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أنه “بعد تحليل معمّق أكثر لأجسام طائرة بشكل منطاد رصدت في السابق في المجال الجوي الياباني، توصلنا إلى أنها يُفترض بقوة أنها كانت مناطيد استطلاع مسيرة أرسلتها الصين”.

وتابعت أنه تم عمل مجموعة من البحث والتحاليل الإضافية “شملت مناطيد رصدت في نوفمبر 2019 ويونيو 2020 وسبتمبر 2021”.