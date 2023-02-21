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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا
٠٥:٣٣:٠٠ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا،.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

الأمير فيصل بن فرحان

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سمو وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه، في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم كوستاريكا ولي العهد

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