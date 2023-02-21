المجلس التنسيقي بالمسجد الحرام يقف على استعدادات موسم رمضان

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عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة على خدمة قاصدي المسجد الحرام اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لمناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك لهذا العام.

تم ذلك بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيدي، ومساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد ومساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية واتخاذ القرار الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، وعدد من القيادات الأمنية والحكومية.

مناقشة استعدادات رمضان

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وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة تسعى بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك وفق حوكمة للأعمال بين مختلف الجهات للرقي بالخدمات المقدمة للقاصدين.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات بهدف التيسير على قاصدي المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1444هـ والتي من أبرزها تحقيق استفادة أكبر من التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ووضع آلية لعمل المتطوعين المتقدمين للرعاية الصحية الطارئة بالمسجد الحرام.

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