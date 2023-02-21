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تنبيه هام من رئاسة شؤون الحرمين للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام
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تنبيه هام من رئاسة شؤون الحرمين للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام

تنبيه هام من رئاسة شؤون الحرمين للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام

تنبيه هام من رئاسة شؤون الحرمين للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام
٠٤:٥٥:٣٨ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

أصدرت رئاسة شؤون الحرمين، تنبيهًا للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة.

ويتمثل التنبيه في أربع نصائح وفق ما نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين في موقع “تويتر” على النحو التالي:

-التوقف عن السير داخل صحن المطاف بسبب الازدحام والتنبيه
-عدم السير عكس اتجاه الطوائف مهما كانت الأسباب
-تجنب أماكن الزحام والتدافع
-احرص على ارتداء الكمامة أثناء الازدحام.

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ركن الطواف

ويعد الطواف هو أحد أركان الحج والعمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط يقوم به الحاج أو المعتمر حول الكعبة، يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به، يجعل المعتمر أو الحاج الكعبة عن يساره أثناء الطواف،

ويسن أن يرمل المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى، والرَمَل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطوات، ويسن أن يضطبع المعتمر أو الحاج في طوافه كله، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، يزيل المعتمر الاضطباع إذا فرغ من طوافه.

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ويسن لمن يطوف أن يستلم الحجر الأسود، إن أمكن ذلك، فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها، وتحصل السنة بذلك، خصوصًا عند الزحام. فلا يزاحم من أجل ذلك، لما فيه من إيذاء الآخرين، وهو منهي عنه شرعا، كما في تخطي رقاب المصلين.

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