عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على قرارات نقل وترقية

تواصل – واس:

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ثلاث ترقيات جديدة إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

قرارات الترقية

وجاءت الترقيات على النحو الآتي:

ــ نقل المهندس / منصور بن عبدالله بن سعيد القحطاني من وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

ــ ترقية حسن بن أحمد بن حسن السميري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

ــ نقل وليد بن خلف بن سعيد البركات من وظيفة (مدير عام تقنية) بالمرتبة (الثالثة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة، وترقيته إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: (التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والصندوق الخيري الاجتماعي (الملغى)، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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