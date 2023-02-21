“هيئة الطرق”.. مرحلة جديدة نحو تنظيم شبكات المملكة والارتقاء بمستوى السلامة

تواصل – واس:

كشفت الهيئة العامة للطرق، أن مشاريعها تسهم في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها.

رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق

وتعمل الهيئة العامة للطرق دومًا على رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.

إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة

ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل

كما يأتي إنشاء الهيئة منسجمًا مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

الأهداف والمهام من إنشاء الهيئة العامة للطرق

وتضمن قرار إنشاء الهيئة عددًا من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها:

1 – اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

2 – اقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.

3 – وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات

وستتولى الهيئة أيضًا وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل وخارج المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها، كما أوكل إليها:

1 – إجراء الدارسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها.

2 – تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

3 – صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.

4 – التحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها.

5 – التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة.

6 – التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المختصة بقطاع الطرق.

7 – إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة على المستوى الوطني، من خلال:

1 – زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز.

2 – رفع كفاءة جميع الطريق بالمملكة عبر وضع المعايير والضوابط لتنفيذ صيانة الطرق.

3 – تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وداخل حواضر المدن؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.

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