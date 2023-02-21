معلومات لأول مرة عن “القهوة السعودية”.. وحجم إنفاق سنوي “غير متوقع”

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تعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم اهتماما بـ “القهوة” ويعتبرها المواطنون “مشروبا أساسيا” خاصة بين أولئك الذين يحرصون على استقبال الضيوف، فتكون حاضرة دائما.

وتختلف القهوة حسب دولة المنشأ والزراعة، لكنها بشكل عام مطلوبة جدا في المملكة، وتخصص لها ميزانية سنويا لاستيرادها من الدول المصدرة.

ولأهميتها الكبيرة، تنفق المملكة مبالغ كبيرة سنويا لشراء أفضل أنواع القهوة من حيث الجودة.

كم تنفق المملكة على القهوة؟

وكشف أحدث تقرير أن إنفاق المواطنين على إعداد القهوة يبلغ أكثر من مليار ريال (حوالي 267 مليون دولار) بواقع يتجاوز 80 ألف طن.

وصنف هذا الإنفاق المملكة كواحدة من أكثر الدول استهلاكا للبن في العالم، فيما تقدر الكميات المستوردة سنويا لأسواق المملكة من البن بنحو 73 ألف طن.

حجم الإنتاج المحلي؟

وفي تصريح سابق، قال رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي، إنه وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ الناتج المحلي من البن العربي في المحافظات الجبلية في مناطق جازان والباحة وعسير 1810 أطنان سنويا، ونحو 350 طنا من البن الصافي بعد التقشير.

كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على 398 ألف شجرة بن.

ولفت “أبو هادي” إلى أن حجم استثمار السيدات نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32% خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضاً كثيراً من الفرص الوظيفية للشباب.

ويتوقع خبراء متخصّصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو 70% ، بمعدل نمو سنوي مركب يراوح بين 18% و32%.

التدرج في الاستهلاك.. زيادة ملحوظة

-استهلكت المملكة في الموسم الممتد من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021 نحو 1.25 مليون كيس قهوة بحجم 60 كيلوجراما، أي: ما يعادل 75 ألف طن من القهوة، وهو ثالث أكبر استهلاك عربي بعد الجزائر باستهلاك 128 ألف طن، ومصر باستهلاك بلغ 77 ألف طن.

– ارتفع استهلاك المملكة بنحو خمسة أضعاف ما كان عليه في بداية عقد التسعينيات، وهو ما يظهر من حجم واردات القهوة التي بلغت حينها 17 ألف طن.

-المملكة شهدت نموا سريعا لواردات القهوة منذ عام 2000 إلى 2010 حيث تضاعفت الواردات بنحو 3.5 مرة خلال عشرة أعوام فقط، في حين سجل عام 2015 أكبر واردات القهوة بأكثر من 101 ألف طن مقارنة بـ77 ألف طن في 2019.

لماذا يطلق على القهوة العربية اسم القهوة السعودية؟

سميت القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية بشكل رسمي في المملكة وذلك انطلاقا من مبادرة عام القهوة.

وهناك العديد من الأسباب وراء إطلاق اسم “القهوة السعودية” بديلا عن القهوة العربية، من بينها ما يلي:

تعد القهوة من أهم المنتجات الثقافية النادرة والتي تعبر عن تراث المملكة.

هناك ارتباط بين القهوة وبين ثقافة الشعب بشكل عام.

بسبب العادات المميزة وإظهار كرم الضيافة الذي يتمثل في تقديم القهوة بشكل خاص.

القهوة تظهر التنوع الثقافي والتراثي في المملكة خاصة عبر اظهار التعدد في طرق تقديم القهوة السعودية وطرق تحضيرها.

التركيز على اهمية البن الخولاني السعودي وهو يعد أهم الأنواع التي تنتجها المملكة وتتميز بها عن غيرها.

مالفرق بين القهوة السعودية والعربية؟

هناك اختلاف بينهما في كثير من الخصائص وطريقة التحضير، فالقهوة السعودية تحضر من حبوب قهوة غالبا تأتي من إثيوبيا أو اليمن بمسميات هرري وخولاني ولقيماتي وغيرها، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بلغ متوسط سعر الكيلوجرام من بن هرري في الربع الثالث من هذا العام 43 ريالا، وبلغ 32 ريالا لحبوب لقمتي.

الإنفاق على القهوة خارج المنزل 20 ضعف الإنفاق المنزلي

تبلغ إيرادات قطاع القهوة العالمية نحو 434 مليار دولار في 2022، ومتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب 7.6 في المائة خلال الثلاثة أعوام المقبلة لتصل إلى 541 مليار دولار في 2025، نحو 20 في المائة من هذه القيمة يأتي من الولايات المتحدة.

و يقدر حجم الإنفاق الخارجي على القهوة بنحو 20 ضعف تكلفة الاستهلاك المنزلي. وهناك تنام لمبيعات القهوة على الإنترنت، إلا أنها تشكل حاليا 4.3 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع، ومن المتوقع أن تصل إلى 6.4 في المائة بعد ثلاثة أعوام، وقد كانت فقط 1.3 في المائة في 2017.

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