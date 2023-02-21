بيان من سفارة المملكة في بريطانيا

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في بريطانيا، بيانًا إلى المواطنين السعوديين، تزامنًا مع إجازة يوم التأسيس.

وقالت السفارة في تنويه لمراجعيها عبر حسابها في موقع “تويتر”، إنها ستكون مغلقة غدًا الأربعاء، وذلك احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، وسيستأنف العمل يوم الخميس.

وفي حالات الطوارئ، طلبت الاتصال بهاتف شؤون السعوديين (٤٤٧٧٩٩٥١٩٤٩٥+).

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ذكرى يوم التأسيس

ويوافق يوما الأربعاء والخميس القادمين، 22 و23 فبراير، ذكري يوم التأسيس، بعد أن صدر أمر ملكي بمنح إجازة في هذين اليومين، للعاملين بالقطاع الحكومي والطلاب.

وتأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ”يوم التأسيس” بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

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ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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