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بتداولات “3.3” مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم

بتداولات “3.3” مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم

بتداولات “3.3” مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم
٠٤:٢٤:٤٦ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا عند 101.24 نقطة ليقفل عند مستوى 10269.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 117 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية، وتنمية، وجي آي جي، والتطويرية الغذائية، وسابتكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، ودار الأركان، والعربي، وسينومي ريتيل، والاستثمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.33 % و 9.41 %.

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وزين السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، ودار الأركان، ولوبريف، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 269.51 نقطة ليقفل عند مستوى 19017.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم.

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