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وظائف عسكرية بـ “الجوازات”.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف عسكرية بـ “الجوازات”.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف عسكرية بـ “الجوازات”.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف عسكرية بـ “الجوازات”.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٤:١٥:٢٠ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن المديرية العامة للجوازات، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي).

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وفيما يلي التفاصيل والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين:

الرتبة العسكرية:

جندي.
الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ملاحظة:

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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