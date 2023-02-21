وظائف عسكرية بـ “الجوازات”.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

تعلن المديرية العامة للجوازات، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي).

اقرأ أيضًا:

كم مدة صلاحية التأشيرة متعددة السفر؟ .. توضيح هام من “الجوازات”

وفيما يلي التفاصيل والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين:

الرتبة العسكرية:

جندي.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ملاحظة:

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من الجوازات بخصوص بلاغ تغيب العمالة المنزلية

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).