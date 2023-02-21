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توضيح عاجل من سفارة ألمانيا في الرياض.. ما الأمر؟

توضيح عاجل من سفارة ألمانيا في الرياض.. ما الأمر؟

توضيح عاجل من سفارة ألمانيا في الرياض.. ما الأمر؟
٠٣:٠٥:٣٣ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سيتم إغلاق سفارة ألمانيا في الرياض أنها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء الموافق 22 فبراير بمناسبة يوم التأسيس.

السفارة تستأنف عملها يوم الخميس

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها توجه عناية مواطنيها أن يوم غد إجازة رسمية، وأنها تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 23 فبراير.

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* 22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم 22 فبراير القادم إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وكذلك يوم 23 فبراير، مشيرة إلى أن 22 فبراير يوم التأسيس عطلة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

* يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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