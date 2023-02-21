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المملكة تودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني
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المملكة تودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني

المملكة تودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني

المملكة تودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني
٠٣:٠٠:١٢ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر لوكالة رويترز، أن حكومة المملكة ستودع اليوم الثلاثاء، مبلغًا قدره مليار دولار في البنك المركزي اليمني.

مليار دولار في البنك المركزي

وأوضح المصدر أن المملكة ستودع مليار دولار في البنك المركزي، فيما تكافح الحكومة اليمنية ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة بعد يوم من مناشدة رئيس الحكومة اليمنية بضخ أموال لدعم الريال اليمني الذي يواجه الانهيار والمساعدة في إنقاذ البلد من الجوع.

اليمن يعاني أزمة اقتصادية وإنسانية حادة

وبسبب انتهاكات مليشيات الحوثي، فإن اليمن يعاني أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل الحرب والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا، حيث يستورد اليمن 90 % من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45 % من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

برنامج إعمار اليمن يشارك في منتدى الرياض الإنساني

في الوقت نفسه، يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة؛ إبرازاً لجهود المملكة في المجال التنموي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتفعيلاً لنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث إقامة جناح تعريفي يستعرض مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية الرائدة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة.

المملكة أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني

كما استعرض الجناح فيديوهات عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي أحدثت أثرًا إيجابيًا في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص عمل على نحو مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توزيع مطبوعات وبروشورات عن البرنامج وهدايا تذكارية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البنك المركزي اليمني الحوثي اليمن حكومة المملكة مليار دولار وديعة

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