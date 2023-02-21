3 أسباب وراء حصول هيئة الاتصالات على شهادة الآيزو

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​أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حصولها على شهادة الآيزو (ISO 31022) في إدارة المخاطر القانونية كأول جهة تحصل عليها على مستوى المملكة، مما يعكس ما تتمتع به الهيئة من نضج وتميز مؤسسي في أعمالها القانونية.

3 أسباب

وحصدت الهيئة شهادة الآيزو في إدارة المخاطر نتيجة العديد من الأسباب من بينها ما يلي:

1 تميز قطاعها القانوني في حوكمة أعماله ونضج إجراءاته

2- التفوق في الحد من المخاطر القانونية وخلق المكاسب المعرفية منها

3- تكاملية الخدمات التي تقدمها وعنايتها بانطباعات المستخدمين.

وتعد شهادة الآيزو في إدارة المخاطر القانونية من أحدث المواصفات الدولية، وتتضمن إنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر القانونية والحد من آثارها. ​

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التقرير الأول لأسماء النطاقات السعودية 2022، بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي بأهمية اسم النطاق ومميزاته، وأدوار وكلاء التسجيل المعتمدين.

3 أضعاف معدل النمو العالمي

ويتناول التقرير أبرز ملامح رحلة تطوير أسماء النطاقات السعودية الممتدة لأكثر من 25 عامًا، وأهم الجهود التنظيمية والفنية التي قادتها الهيئة، وأبرز الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها.

وبلغ عدد النطاقات المسجلة أكثر من 92 ألف نطاق وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ 11% والذي يمثل 3 أضعاف معدل النمو للنطاقات العامة والدولية.

توفير 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيا

يستعرض التقرير مميزات النطاق السعودي والبحث والابتكار فيه، كما يتطرق إلى البنية التحتية الموثوقة التي توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيا، والتي تعد من الأكبر في العالم..

إضافة إلى دور الهيئة في تعزيز الشفافية والتنافسية من خلال التنظيمات والإرشادات، وكذلك تمكين سوقها المحلي، والتنسيق والتكامل الدولي لتطوير السوق وتحسين الخدمة والرفع من جودتها.

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