بالصور.. حريق في منزل بحي العزيزية بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنه تمكن اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق في منزل بحي العزيزية.

لا إصابات جراء الحريق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحريق شب في أحد المنازل في حي العزيزية بالمدينة، وأنها تمكنت من إخماده دون وقوع أية إصابات.

وقبل شهر، أخمد مدني المدين، حريقًا في أحد المستودعات بالمدينة المنورة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود

وفي نوفمبر الماضي، اندلع حريق اندلع في ناقلة وقود، في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.

الحريق شب بمحطة في حي العريض

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر “تويتر” آنذاك: “أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

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