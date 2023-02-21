الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم
تنبه هام من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل
“الصحة”: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 50 آخرين
سجل الآن.. 7 خطوات و4 شروط للحصول على منحة الزواج
تصريح لـ “بوتين”: سنفعل كل شيء من أجل هزيمة الغرب
البيض يقي من السرطان.. الكشف عن فوائد جديدة مذهلة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم
٠٢:٤٢:٤٦ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إن حالة السكن لاتؤثر على استحقاق وصرف الدعم للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه ساكن في منزل تمليك، والآن استأجر شقه للزوجة الثانية، فهل هو بحاجة لرفع عقد الإيجار لتتم زيادة الدفعة أو ماهي الطريقة؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩”.

اقرأ أيضًا:

شروط حصول المطلقة على “حساب المواطن”

5 خطوات لتغيير البيانات

إلى ذالك، كشف “حساب المواطن” عن خطوات تغيير البيانات للمستفيدين، في حال حدوث تغير في مصادر الدخل.

وحددت “خدمة المستفيدين”، الخطوات في حال طرأ أي تغيير على البيانات في الآتي:

-يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل)
-تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة)
-حذف الدخل المسجل
-ثم الضغط على أيقونة (حفظ)
-سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة اخرى.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

اقرأ أيضًا:

“حساب المواطن” يحسم الجدل حول وقف “الدعم الإضافي”

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.
https://twitter.com/Citizen_care/status/1627897004109037569?s=20

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
رسمياً.. 5 حالات طبية و8 اجتماعية لنقل معلمي الظروف الخاصة

رسمياً.. 5 حالات طبية و8 اجتماعية لنقل معلمي الظروف الخاصة

٠٩:١٧ ص، الأربعاء، ٢١ نوفمبر ٢٠١٨
الخنين: إجازة اليوم الوطني الثلاثاء فقط وعطلة “الأضحى” تبدأ الجمعة

الخنين: إجازة اليوم الوطني الثلاثاء فقط وعطلة “الأضحى” تبدأ الجمعة

٠١:٣٠ م، الأحد، ٣١ أغسطس ٢٠١٤
عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية

٠٦:٤١ م، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

٠٤:٠٣ م، الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *