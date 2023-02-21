توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إن حالة السكن لاتؤثر على استحقاق وصرف الدعم للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه ساكن في منزل تمليك، والآن استأجر شقه للزوجة الثانية، فهل هو بحاجة لرفع عقد الإيجار لتتم زيادة الدفعة أو ماهي الطريقة؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩”.

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5 خطوات لتغيير البيانات

إلى ذالك، كشف “حساب المواطن” عن خطوات تغيير البيانات للمستفيدين، في حال حدوث تغير في مصادر الدخل.

وحددت “خدمة المستفيدين”، الخطوات في حال طرأ أي تغيير على البيانات في الآتي:

-يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل)

-تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة)

-حذف الدخل المسجل

-ثم الضغط على أيقونة (حفظ)

-سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة اخرى.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

https://twitter.com/Citizen_care/status/1627897004109037569?s=20