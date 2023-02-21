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تنبه هام من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل

تنبه هام من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل

تنبه هام من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل
٠٢:٢٣:٢٨ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع إجازة يوم التأسيس، أعلنت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية أنها تنبه المواطنين إلى أنها إجازة يومين بمناسبة يوم التأسيس.

السفارة إجازة الأربعاء والخميس

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه تود إحاطة المواطنين والمراجعين بأنها سوف تكون في إجازة يومي الأربعاء والخميس، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

وأضافت السفارة أنها ستستأنف عملها – بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق 26/2/2023، وأنه في حال الطوارئ يمكن التواصل على هذه الرقم، ” 01145331179″.

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* 22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم 22 فبراير القادم إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وكذلك يوم 23 فبراير، مشيرة إلى أن 22 فبراير يوم التأسيس عطلة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

* يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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