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في 4 خطوات.. طريقة حساب كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميا
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في 4 خطوات.. طريقة حساب كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميا

في 4 خطوات.. طريقة حساب كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميا

في 4 خطوات.. طريقة حساب كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميا
٠٢:٥٤:١٤ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الغذاء والدواء “إنفوجراف” لتوضيح طريقة حساب كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميا، مؤكدة أن ذلك يساعد في التحكم بوزن الجسم.

4 معلومات هامة

تضمن الإنفوجراف المعلومات التالية:

  • لإنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي أو زيادة الوزن المتحكم في ذلك عدد السعرات الحرارية.
  • أوضحت أنه للحفاظ على الوزن فيجب أن يكون عدد السعرات الحرارية التي تحصل عليها من الطعام مساوية لعدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.
  • لزيادة الوزن يجب أن يكون عدد السعرات الحرارية التي تحصل عليها من الطعام أكثر من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها
  • لإنقاص الوزن يجب أن يكون عدد السعرات الحرارية التي تحصل عليها من الطعام أفل من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.

دراسة حديثة

وفي سياق متصل، توصلت دراسة حديثة، إلى طريقة مبتكرة وبسيطة تسهم في إنقاص الوزن، وذلك عن طريق تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ونثرها في الطبق، ستساعد بدورها على تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي خسارة بضعة كيلوغرامات.

ووفقا للدراسة، أوضح باحثون صينيون في جامعة شنشي، بشيان الصينية أن حجم الحصة الغذائية، وليس الشعور بالشبع، هو الذي يحدد مقدار ما يأكله الأشخاص، لذا فإن جعل الناس يعتقدون أنهم يأكلون أكثر يمكن أن يحد من الإفراط في تناولهم المزيد من الطعام ، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

نتائج الدراسة

واختبر الباحثون هذه النظرية الجديدة، على 34 مشاركاً تبدأ أعمارهم من 20 وما فوق، ونظر المشاركون إلى 60 صورة من الشوكولا.

وبحسب الدراسة، أظهرت الصور 10 كميات مختلفة من الشوكولا تراوحت بين 60 إلى 200 غراماً، من بينها 6 صور لـ100 غرام من الشوكولا المقطعة والمقسمة بين 9 إلى 16 قطعة غير متساوية.

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الكلمات الدلالية:
إنقاص الوزن السعرات الحرارية الغذاء والدواء الوزن هيئة الغذاء والدواء

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