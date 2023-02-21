“الصحة”: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 50 آخرين

تواصل – فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 829041 حالة.

وقالت الوزارة – في أحدث بياناتها – إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 816380 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9606 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة. علاج متحور (XBB.1.5) وفي سياق متصل، كشف فريق بحثي أمريكي، عن إمكانية علاج متحور (XBB.1.5) من فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم “كراكن”، باستخدام علاج الأجسام المضادة المتاحة. واستخدم الباحثون من جامعة “نورث كارولينا” الأمريكية، وشركة “توبل” المتخصصة في علم الجينوم، قدرات الذكاء الاصطناعي بأحد المراكز المتخصصة بالجامعة. وقام الباحثون بمحاكاة بنية البروتين الشوكي (بروتين سبايك) في متحور “كراكن”، ومدى قدرة الأجسام المضادة على إبطال قدرته على تمكين الفيروس من الارتباط بمستقبلاته في الخلايا البشرية.

اختبار مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة

وخلال الدراسة التي نشرت على موقع ما قبل طباعة الأبحاث “بيوركسيف”، قام الباحثون باختبار مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة بما في ذلك، تلك المستخدمة في العلاجات، وتلك التي تسببها اللقاحات المعززة، التي تم تحديثها لتتلاءم مع متغيرات عائلة «أوميكرون»، وكانت النتائج «مبشرة للغاية».

واستخدم الفريق البحثي تركيبات بروتينية من برنامج يسمى “ألفافولد 2″، ثم برنامج يسمى “HADDOCK” لربط الأجسام المضادة بمجال ربط مستقبلات المتغيرات في بروتين (سبايك)، ويعتمد التقييم على نماذج فيزيائية لاختبار جودة الالتحام والتنبؤ بالفاعلية المستمرة أو الضعيفة للأجسام المضادة ضد الفيروسات.

وسبق العمل الحسابي، بأسابيع، التجارب الهيكلية والملزمة التي تم إجراؤها في مختبر الكيمياء التقليدي، حيث استفاد الباحثون من الأدوات الجديدة والقدرات الحوسبية المتقدمة في جامعة نورث كارولينا، لتوفير إشارة مبكرة، لما يمكن أن يتوقعه مسؤولو الصحة بشأن ظهور متغير جديد.

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