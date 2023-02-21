سجل الآن.. 7 خطوات و4 شروط للحصول على منحة الزواج

تواصل – فريق التحرير:

في حال زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخ بعد وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع 18 شهرًا، من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة ويتم إيقاف الصرف عنها للوريثة المستفيدة (الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت).

وتبلغ قيمة المنحة 18 شهرًا من نصيبها في معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى والخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، يتم إضافتها على الحساب البنكي المسجل بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.

أما إذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين، على ما أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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منحة الزواج تصرف لمرة واحدة

وتصرف منحة الزواج للمستفيدة لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، موضحة أنه في حالة طُلقت أو ترمّلت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.

ودعت المؤسسة إلى إبلاغها في حال زواج إحدى المستفيدات وذلك عبر الرابط التالي: https://pension.gov.sa/ServiceDetails/89d56231-2b04-4f37-8fe4-eb00e5f32e82، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وتتضمن شروط الحصول على منحة الزواج:

-يجب أن تكون المستفيدة سعودية الجنسية ومقيمة إقامة كاملة بالأراضي السعودية.

-أن تكون من عائلة مستفيدة من راتب التأمين الاجتماعي.

-يجب أن يتم الحصول على المنحة من خلال تقديم طلب.

-لابد من تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت الاستحقاق للمنحة المقدمة.

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كيف أحصل على منحة الزواج؟

أما بالنسبة لخطوات التسجيل للحصول على منحة الزواج:

-ادخل في البداية على الموقع الالكتروني المؤسسة العامة للتقاعد.

-اضغط الآن على تسجيل الدخول.

-اختار الآن كلمة تسجيل الأفراد.

-قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك.

-اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

-وبعدها اختار الطلبات المتواجدة في القائمة.

-ثم اتبع التعليمات المتتالية.