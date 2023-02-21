البيض يقي من السرطان.. الكشف عن فوائد جديدة مذهلة

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قد لايبدو تناول البيض أمرًا محببًا لكثير من الناس اعتقادًا منهم بأنه يرفع نسبة الكوليسترول، لكن في الواقع فإن له العديد من الفوائد لكونه غنيًا بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتوفر البيضة الواحدة أكثر من 25 في المائة من السيلينيوم اليومي (أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بتقليل خطر الإصابة بالسرطان )؛ حوالي 20 في المائة من فيتامين ب 12 (الذي يساعد في مقاومة التعب)؛ وكذلك المركبات النباتية مثل اللوتين والزياكسانثين (حيوية لصحة العين).

وبينما توجد هذه العناصر الغذائية أيضًا في العديد من الخضروات، فإن الجسم يمتصها بشكل أفضل عندما تأتي من بيضة – وذلك لأنها قابلة للذوبان في الدهون، مما يعني أنها تذوب بشكل أفضل في وجود الدهون الموجودة في صفار البيض، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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البيض مصدر كبير للبروتين

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأنه في المملكة المتحدة لدينا كمية وفيرة من البروتين في وجباتنا الغذائية – لكن الكثير من كبار السن ، على وجه الخصوص ، لا يحصلون على ما يكفي تقريبًا.

توصي معظم الإرشادات الدولية بـ 1.2 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، بينما تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 جرام من البروتين، مما يعني أن بيضتين في اليوم يوفران أكثر من ربع الاحتياجات اليومية لشخص متوسط الحجم.

والبروتين الموجود في البيض هو بروتين كامل، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة كوحدات بناء لإصلاح العضلات والأنسجة، وكذلك لإنتاج الهرمونات. ولا يمكن للجسم أن يصنع هذه الأحماض الأمينية، بل يجب أن يحصل عليها من نظام غذائي.

مادة الكولين

عنصر غذائي مهم آخر في البيض هو مادة الكولين، الذي يدعم الكثير من الوظائف الرئيسية. في الدماغ، يساعد في الذاكرة والمزاج. كما أنه يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء (لذلك يحارب التعب) ويدعم وظائف الكبد.

وتحتاج النساء إلى المزيد من الكولين أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية (يساعد ذلك على نمو دماغ الطفل). تشمل أفضل مصادر الكولين، البيض، والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان. يحتاج الرجال إلى 550 مجم في اليوم، والنساء غير الحوامل ، 425 مجم – وتوفر البويضة 150 مجم، وهي كمية مفيدة.

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ماذا عن البيض والكوليسترول؟

البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، لذا ينصح الأطباء أي شخص يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بتجنبه. لكن الكوليسترول موجود بشكل طبيعي في الأطعمة (الكوليسترول “الغذائي”) ولا يؤدي إلى رفع المستويات في الدم بشكل كبير (إلا إذا كان هناك استعداد وراثي لارتفاع الكوليسترول أو فرط كوليسترول الدم العائلي).

وينتج الكبد كل الكوليسترول الذي يحتاجه الجسم، لكن هذه العملية تتوقف عندما تأكل الأطعمة الغنية بالكوليسترول.

وترتفع نسبة الكوليسترول نتيجة الدهون المشبعة والأطعمة فائقة المعالجة – فهي توقف عمل المستقبلات في الكبد التي تساعد في التخلص من الكوليسترول، وتتراكم في الدم، لذا من الأفضل أن تبتعد عن قلي البيض.

وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يقبلون على تناول البيض بكثرة يعانون من مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب، لكنها تظهر في الوقت ذاته أن هؤلاء يتناولون المزيد من اللحوم الحمراء، مما يتطلب إخراجها من المعادلة حتى يتلاشى الخطر.

وهناك اعتقاد خاطئ آخر عن البيض وهو أنه يزيد خطر التعرض للالتهاب، وهي فكرة مستمدة من حقيقة كونه يحتوي على حمض دهني يسمى حمض الأراكيدونيك، المرتبط بالالتهاب، ومع ذلك، لم تجد مراجعة واحدة لـ 21 دراسة، نُشرت في مجلة الغذاء والزراعة في عام 2019 ، أي صلة بين تناول البيض والالتهابات.