المرور يطيح بسائق ظهر في محتوى مرئي يمارس هذا الأمر بحفر الباطن

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ضبط مرور المنطقة الشرقية قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط في محافظة حفر الباطن، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة المرور أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

في وقت سابق، كشف المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، عن أنه سيتم إطلاق “التاكسي البحري”، وعبّارات للمستويات البعيدة لنقل الركاب، من أجل تخفيف حركة الازدحام المروري على الشريط الساحلي.

وقال في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي استضافته الرياض على مدى ثلاثة أيام، إن هناك خمس مدن تقع على شريط بحري لمسافة 80 كلم، يبدأ من الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، ويمتد إلى رأس الخير، وفي المستقبل يمتد إلى الأحساء، وبالإمكان أكثر وأكثر أن يمتد إلى جهات أخرى.

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وأضاف “هذا الشريط يشهد ازدحامًا، بسبب حركة الشاحنات، حيث يستقبل الميناء، 7 آلاف شاحنة يوميًا، مما يؤثر على الحركة، وعادة في المناطق الشريطية يصعب النقل المروري”.

حل واعد للمشكلة

وأشار الجبير إلى حل واعد للمشكلة يتمثل في إطلاق تاكسي بحري، وعبارات على مسافات بعيدة يتم استخدامها في التنقل، للمدن القريبة وهي من الاستثمارات المطروحة في الملتقى.

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