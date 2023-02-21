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“اليونيسف”: 8 ملايين طفل في خطر جراء زلزال تركيا وسوريا
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“اليونيسف”: 8 ملايين طفل في خطر جراء زلزال تركيا وسوريا

“اليونيسف”: 8 ملايين طفل في خطر جراء زلزال تركيا وسوريا

“اليونيسف”: 8 ملايين طفل في خطر جراء زلزال تركيا وسوريا
٠١:١٩:٢٥ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محمد الهواري، أن ثمانية ملايين طفل معرضون للخطر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا.

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معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا

وأضاف الهواري عبر فضائية “القاهرة” الإخبارية، أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجه ظروفًا صعبة ناجمة عن كارثة طبيعية، فقدوا منازلهم، كما أنهم لا يحصلون على مياه الشرب، وهم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا.

وأشار إلى أن “عدد هؤلاء الأطفال في شمالي سوريا يبلغ حوالي مليونين و500 ألف، وفي جنوبي تركيا يتجاوز 4.5 مليون، العدد الإجمالي للأطفال يقترب من 8 ملايين”.

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تقييم الوضع وتحديد المخاطر

ولفت إلى أن “المهمة الرئيسة للفرق الموجودة حاليًا في شمالي سوريا وجنوبي تركيا هي تقييم الوضع وتحديد المخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة من أجل الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً ووضوحًا”.

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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