ماذا تعرف عن ظاهرة “الإهلال”.. وكيف سيتم رصدها اليوم؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيتم رصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء.

وأضاف “أبو زاهرة”، أنه سيم الانتقال نحو بداية الليل وهو منتظم في خط شبه مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة باتجاه الأفق الجنوب الغربي، إذ يُشاهد بالعين المجردة حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

وأشار إلى أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة “المحاق” وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

رصد الأجسام الخافتة

ولفت إلى أنه سيلاحظ خلال بضعة ليالٍ مقبلة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

وأضاف أن الوقت الحاليّ من الشهر القمري يُعد مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء، كالمجرات، والسدم، والعناقيد النجمية، نظرًا إلى أن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.

بُعد زُحل والقمر عن الأرض

في سياق متصل، نشر الدكتور عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، صورة تقريبية لكوكب زُحل في حالة لو كان قريباً من الأرض بالمسافة نفسها التي يبعدها القمر عن كوكب الأرض.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، معلقاً على الصورة بقوله :”هكذا سنرى كوكب زحل العملاق لو كان بعده عنا كبعد القمر‼”.

وتابع: “أن متوسط بعد كوكب زُحل عن الأرض: 1.4 مليار كيلو متر، بينما متوسط بعد القمر عن كوكب الأرض نحو 384 ألف كيلو متر”.

اقرأ أيضًا:

منظر جميل.. هلال القمر المتناقص يقترن مع كوكب الزهرة في هذا التوقيت (صورة)

كيف سنرى كوكب زُحل لو كان بعده مثل القمر؟ المسند يوضح (صورة)