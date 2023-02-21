عاجل.. احصل على وظيفة فورا بعد اجتياز دورة “جوجل” في التسويق الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

في إطار الدورات التي تنظمها في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، توفر “جوحل” دورة حول كيفية التفاعل مع العملاء عبر الإنترنت.

والدورة هي الثالثة من بين سبع دورات تدريبية في شهادة التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية من “جوجل”، للمساعدة على تطوير إستراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعد قناة تسويق رقمية رئيسة للعديد من الشركات، في ظل العدد الهائل من المستخدمين.

وفي هذه الدورة سوف تستكشف منصات التواصل الاجتماعية، وتحدد النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لاحتياجات العمل المحددة. وتتعلم كيفية إنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام مبادئ التصميم (الجرافيك) للمسوقين، إلى جانب تعلم كيفية إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحاضر في الدورة خبراء متخصصون من “جوجل”، عبر العمل على تقديم أنشطة عملية وأمثلة تحاكي مهام التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، باستخدام أفضل الأدوات والموارد في هذا المجال.

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التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي

وتؤهل الدورات السبع، المشاركين للعمل في وظائف التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، دون اشترط وجود خبرة سابقة، وإعدداهم ليكونوا قادرين على القيام بما يلي:

– تحديد الركائز الأساسية الخمس للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: الإستراتيجية ، والتخطيط والنشر، والاستماع والمشاركة، والتحليلات وإعداد التقارير، والإعلان

– تحديد كيفية اختيار منصات التواصل الاجتماعي للحملة

– فهم كيفية تعزيز المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

– تعلم كيفية كتابة وتصميم وإعادة توظيف المحتوى الجذاب لوسائل التواصل الاجتماعي

– التعرف على كيفية استخدام البيانات التي تم جمعها من تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لصنع القرار

– التعرف على أفضل الممارسات لتقديم تقرير على مواقع التواصل الاجتماعي

– تحقيق أهداف تسويقية محددة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة

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ماذا ستتعلم خلال الدورة؟

التعريف على طرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصف الغرض منه.

تحديد الركائز الأساسية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: الإستراتيجية والتخطيط والنشر والاستماع والمشاركة والتحليلات وإعداد التقارير والإعلان.

تحديد أهداف حملة وسائل التواصل الاجتماعي.

كتابة وتصميم وإعادة توظيف محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي.