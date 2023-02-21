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أشدها 5.8 درجات.. تركيا تعلن تسجيل 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي

أشدها 5.8 درجات.. تركيا تعلن تسجيل 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي

أشدها 5.8 درجات.. تركيا تعلن تسجيل 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي
١٢:٤٢:١٦ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عن تسجيل 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي، وأن أشدها كان 5.8 درجات.

3500 هزة ارتدادية

وأكدت أنه أنه منذ وقوع زلزال تركيا وسوريا حدث أكثر من 3500 هزة ارتدادية حتى الآن، مشيرة إلى أن الوضع العام لهذه الهزات الارتدادية مطمئن لكافة المواطنين.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأخير

وأوضحت أن عدد ضحايا الزلزال الأخير المزدوج الذي شهدته ولاية هطاي، مساء الاثنين ارتفع إلى 6 قتلى فيما أصيب 294 آخرين.

وفي وقت سابق كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن إصابة 294 شخصًا بينهم 18 شخصًا حالتهم خطرة

فيما أكد الدفاع المدني السوري، إصابة 190 مدنيًا بكسور وجروح متفاوتة وحالات إغماء وانهيار لأبنية متصدعة شمال غربي سوريا نتيجة الزلزال الجديد.

البحث والإنقاذ متواصل في 3 مواقع بهطاي

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في 3 مواقع بولاية هطاي عقب الزلزال الجديد، لافتًا إلى أن الزلزال الجديد في هطاي، أعقبه 26 هزة ارتدادية، محذرًا من دخول المباني، وخاصة تلك المتضررة منها.

زلزال بقوة 6.4 درجات

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية هطاي التركية، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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