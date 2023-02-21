أمل للملايين.. شفاء خامس مريض بالإيدز في العالم

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قال باحثون بجامعة دوسلدورف الألمانية، إن شخصًا خامسًا قد تعافى من فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” بعد عملية زرع خلايا الدم الجذعية أثناء علاجه من اللوكيميا.

وكشف الباحثون في دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر ميديسن”، أن المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا من دوسلدورف بألمانيا، ثبتت إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2008، وأصيب بسرطان الدم بعد ثلاث سنوات.

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تفاصيل الحالة

وعالج الأطباء السرطان بالعلاج الكيميائي، لكنه عاد للظهور في عام 2013، مما أدى إلى خطورة علاج خلايا الدم الجذعية، بعد أن اكتشف الأطباء أن علاج السرطان يقضي على الخلايا المناعية لدى المريض.

وقال الباحثون إنه مثل قصص النجاح السابقة مع أفراد في لندن وبرلين، كان لدى المتبرع طفرة نادرة تقاوم سلالات معينة من فيروس نقص المناعة البشرية.

وعطلت طفرة المتبرع مستقبل CCR5 الذي يستخدمه فيروس نقص المناعة البشرية لإصابة الخلايا المناعية، على ما أفاد الأطباء.

قال بيورن جنسن في مستشفى جامعة دوسلدورف للإذاعة الألمانية “دوتشه فيله”: “لا نعتقد أن هناك فيروسًا وظيفيًا موجودًا”.

قال الباحثون إنهم توقفوا عن إعطاء المريض أدوية كبح المناعة في عام 2017 لمنع رفض خلايا المتبرع، وفي نوفمبر 2018، أوقفوا العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية.

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زرع الخلايا الجذعية في الدم

وتظل عمليات زرع الخلايا الجذعية في الدم محفوفة بالمخاطر ولا يتم إجراؤها إلا في ظروف قصوى مع مرضى السرطان الذين نفدوا الخيارات التقليدية.

ويؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى تدمير خلايا الجهاز المناعي ويمكن أن يؤدي إلى الإيدز، أو متلازمة نقص المناعة المكتسب، حيث لايستطيع الشخص محاربة حتى العدوى الروتينية.

ويمكن للأدوية الحديثة اليوم أن تمنع الفيروس من التقدم في 38.4 مليون مصاب حاليًا بفيروس نقص المناعة البشرية.