عاجل.. ارتفاع جديد في عدد قتلى زلزال هطاي بتركيا

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أعداد قتلى الزلزال الأخير المزدوج الذي شهدته ولاية هطاي في جنوب تركيا إلى 10 أشخاص، وإصابة 694 آخرين، وهي إحصائية رسمية غير نهائية.

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ضحايا الزلزال في تركيا

وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مصرع 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا، الاثنين، بقوة 6.4 درجات.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أكد قوجة نقل المصابين إلى المشافي القريبة برًا وجوًا.

وأضاف أن كافة المشافي الميدانية في المنطقة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين، وفقًا لـ”الأناضول”.

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ضحايا الزلزال في سوريا

بينما أعلن المرصد السوري عن مصرع 4 أشخاص جراء التدافع والهلع في حلب وطرطوس، وإصابة 470 شخصًا، منهم 55 ألقوا أنفسهم من المباني بسبب الذعر جراء الزلزال الجديد، كما حدث انهيار وتصدع في بعض المباني في جنديرس والأتارب، وفقًا لـ”العربية”.

90 هزة ارتدادية

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجات.

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زيارة مستشفى ميداني

على الصعيد نفسه، زار وزير الصحة التركي مستشفى ميدانيًا في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

واطلع قوجة على سير أعمال معالجة منكوبي الزلزال واستقبالهم في المستشفى، واطمأن على سلامة عدد من المصابين.

وحذّر الوزير التركي من دخول المباني، وخاصة تلك المتضررة منها.

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أعمال البحث والإنقاذ في 3 مواقع

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في 3 مواقع بولاية هطاي عقب الزلزال الجديد.

وترحم صويلو على ضحايا الزلزال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية هطاي التركية، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.