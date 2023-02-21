الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاعرة بالمُنفِّذ الأكبر لمشاريع أرامكو 

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تعلن شركة الحفر العربية، المنفذ الأكبر لـ “مشاريع أرامكو”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة.

لكنها أوضحت أن الوظائف مقتصرة على المواطنين وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

-كهربائي.

-ميكانيكي.

-مشغل مانليفت.

-فني A / C.

-مشغل مانليفت.

-مدير العمليات.

-ضابط السلامة.

-أخصائي مشتريات II.

-اختصاصي الشؤون القانونية.

-أخصائي تطبيقات الأعمال الثاني.

-مهندس مشروع ووظيفة مخطط.

-مهندس معدات التحكم في الآبار.

والمزيد..

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طريقة التقديم

أوضحت الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).