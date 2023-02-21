الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاعرة بالمُنفِّذ الأكبر لمشاريع أرامكو 
عاجل.. ارتفاع جديد في عدد قتلى زلزال هطاي بتركيا
“كود الطرق”.. يوحد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها
“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال
الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
40 % حجم ارتفاع التجارة الخارجية السلعية في 2022

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاعرة بالمُنفِّذ الأكبر لمشاريع أرامكو 

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاعرة بالمُنفِّذ الأكبر لمشاريع أرامكو 

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاعرة بالمُنفِّذ الأكبر لمشاريع أرامكو 
١٢:١٢:٤٠ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة الحفر العربية، المنفذ الأكبر لـ “مشاريع أرامكو”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة.

لكنها أوضحت أن الوظائف مقتصرة على المواطنين وفقًا للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضًا:

وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

المسميات الوظيفية

-كهربائي.

-ميكانيكي.

-مشغل مانليفت.

-فني A / C.

-مشغل مانليفت.

-مدير العمليات.

-ضابط السلامة.

-أخصائي مشتريات II.

-اختصاصي الشؤون القانونية.

-أخصائي تطبيقات الأعمال الثاني.

-مهندس مشروع ووظيفة مخطط.

-مهندس معدات التحكم في الآبار.

والمزيد..

اقرأ أيضًا:

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

طريقة التقديم

أوضحت الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أرامكو السعودية اليوم الموقع الإلكتروني للتوظيف شركة الحفر العربية وظائف شاغرة؛ وظائف للسعوديين

مواد ذات صلة

المزيد
كوريا الشمالية: أمريكا أعلنت الحرب بتخطيطها لاغتيال «الزعيم»

كوريا الشمالية: أمريكا أعلنت الحرب بتخطيطها لاغتيال «الزعيم»

١٠:٣٤ م، الجمعة، ٠٥ مايو ٢٠١٧
تحذيرات من رياح سطحية وسحب رعدية محتملة على الباحة

تحذيرات من رياح سطحية وسحب رعدية محتملة على الباحة

١١:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
حادث مروع.. إصابة 3 شُبان استقرت مركبتهم أسفل شاحنة محمَّلة بالغاز في المخواة

حادث مروع.. إصابة 3 شُبان استقرت مركبتهم أسفل شاحنة محمَّلة بالغاز في المخواة

١٢:٠٨ م، الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٠
7 معلومات مهمة.. هل يصبح التنقل في مدينة نيوم بطائرات كهربائية؟ (فيديو)

7 معلومات مهمة.. هل يصبح التنقل في مدينة نيوم بطائرات كهربائية؟ (فيديو)

١٠:١٢ م، الجمعة، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *