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“كود الطرق”.. يوحد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها
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“كود الطرق”.. يوحد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها

“كود الطرق”.. يوحد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها

“كود الطرق”.. يوحد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها
١١:٤٧:٢٩ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن مشروع كود الطرق يُعد من المشاريع النوعية التي يتم العمل عليها، ويُعنى بقطاع الطرق في المملكة.

إعداد كود طرق للمملكة

 وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.

توحيد المعايير والمواصفات

وأضافت أن الكود سيسهم في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.

مستهدفات اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق

وأكدت أنها في وقت سابق، قامت بتكليف المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، إلى جانب إنشاء لجنةً توجيهية تحت مسمى “اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق”, تضم مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية، وأن نطاق عمل اللجنة، سيشمل:

1 – تذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية.

2 – إيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود.

3 – توفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع.

4 – التأكد من إتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود.

5 – التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية.

6 – الحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والإستراتيجية للجهات.

7 – تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة.

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