الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“كود الطرق”.. يوحد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها
“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال
الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
40 % حجم ارتفاع التجارة الخارجية السلعية في 2022
شاهد.. أضواءً غريبة تشبه البرق تملاً السماء تزامنا مع زلزال تركيا الجديد
إجازة يوم التأسييس للقطاع الخاص.. يوم واحد أم يومان؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال

“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال

“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال
١١:٤٤:٢٨ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 429 مليون ريال.

ووصل الرقم الإجمالي للتبرعات في اليوم الخامس عشر من انطلاق حملة (عطاؤكم يخفف عنهم)، إلى 429 مليونًا و83 ألفًا و699 ريالاً.

بينما وصل عدد المتبرعين إلى مليون و813 ألفًا و373 شخصًا، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

اقرأ أيضًا:

في اليوم الـ 12.. التبرعات الشعبية بالمملكة لمتضرري الزلزال تتجاوز 415 مليون ريال

جسر جوي وحملة شعبية

وانطلقت الحملة الأربعاء قبل الماضي، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

اقرأ أيضًا:

إيواء مليون و684 ألف متضرر من الزلزال في تركيا

ومنذ وقوع الزلزال في 6 فبراير الجاري، أرسلت المملكة العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى تركيا وسوريا لمساعدة المتضررين جراء الزلزال.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا السعودية تبرعات شعبية خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
سُلطان عُمان يُعين نائباً لرئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي وممثلاً خاصّاً له

سُلطان عُمان يُعين نائباً لرئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي وممثلاً خاصّاً له

٠٥:٢٦ م، الخميس، ٠٢ مارس ٢٠١٧
فيديو نادر.. الشيخ اللُحيدان يوضح فضل الصلاة على النبي ﷺ

فيديو نادر.. الشيخ اللُحيدان يوضح فضل الصلاة على النبي ﷺ

٠٧:١٢ م، الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
مغردون يهنئون المرابطين على الحدود بحلول شهر رمضان

مغردون يهنئون المرابطين على الحدود بحلول شهر رمضان

٠٢:١٠ ص، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠١٦
طلبات متزايدة لشراء الأسلحة بين الأقليات في أمريكا منذ انتخاب «ترامب»

طلبات متزايدة لشراء الأسلحة بين الأقليات في أمريكا منذ انتخاب «ترامب»

٠٦:٥٢ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *