“عطاؤكم يخفف عنهم”.. التبرعات لمتضرري الزلزال تتجاوز 429 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 429 مليون ريال.

ووصل الرقم الإجمالي للتبرعات في اليوم الخامس عشر من انطلاق حملة (عطاؤكم يخفف عنهم)، إلى 429 مليونًا و83 ألفًا و699 ريالاً.

بينما وصل عدد المتبرعين إلى مليون و813 ألفًا و373 شخصًا، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

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جسر جوي وحملة شعبية

وانطلقت الحملة الأربعاء قبل الماضي، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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ومنذ وقوع الزلزال في 6 فبراير الجاري، أرسلت المملكة العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى تركيا وسوريا لمساعدة المتضررين جراء الزلزال.