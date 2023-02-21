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شاهد.. أضواءً غريبة تشبه البرق تملاً السماء تزامنا مع زلزال تركيا الجديد
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شاهد.. أضواءً غريبة تشبه البرق تملاً السماء تزامنا مع زلزال تركيا الجديد

شاهد.. أضواءً غريبة تشبه البرق تملاً السماء تزامنا مع زلزال تركيا الجديد

شاهد.. أضواءً غريبة تشبه البرق تملاً السماء تزامنا مع زلزال تركيا الجديد
١١:٢٤:٢١ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تزامنًا مع الزلازل الجديدة التي ضربت تركيا أمس، ملأت السماء أنوار غريبة تشبه البروق أثارت حالة من الفزع بين أهالي مدينة هتاي.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الزلزالين الجديدين أمس، وكيف ظهرت بروق شديدة الضوء في سماء المنطقة مثيرة مخاوف وذعر للسكان.

وفي السادس من فبراير، ضرب زلزل عنيف تركيا وأثار سطوع أضواء لحظة وقوع زلزال قهرمان مرعش موجة ردود فعل متسائلة حول ماهية هذه الأضواء التي تشبه البرق.

ظاهرة برق الزلازل:

وحسب الخبراء، فإن ظاهرة أضواء الزلازل نادرة الحدوث، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 85% من هذه الظاهرة حدثت بالاقتران مع زلزال داخل صفيحة تكتونية في مواقع الصدع القاري، وهي فئة تمثل 5% فقط من جميع الزلازل، وما زال هناك خلاف بين العلماء حول الأسباب المادية والعلمية الكامنة وراء برق الزلازل.

توثيق جوي لحجم الصدع الزلزالي

وأدى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى تغير جغرافيا المنطقة الحدودية بين البلدين، وذلك بحدوث صدع كبير نتيجة الهزات الأرضية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جويًا لحجم الصدع الأرضي الذي تسبب به زلزال تركيا، حيث ظهر الصدع وكأنه نهر عميق يفصل بين قارتين.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

ضحايا الزلزال في تركيا

ومساء أمس، أعلن وزير الصحة التركي، ، إصابة 294 شخصًا بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا، الاثنين، بقوة 6.4 درجات.

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