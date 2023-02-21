6 أنواع لـ “الصداع” يجب معرفتها.. و4 سلوكيات تقلل من حدوثها

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نشر حساب “صحتك” إنفوجرافًا يوضح الفرق بين أنواع الصداع، مؤكدًا وجود 6 أنواع على الأقل من الصداع.

أنواع الصداع

أما عن أنواع الصداع، فأوضح أنها كالتالي:

1- صداع عنقودي (ألم وصداع حول العين).

2- صداع الجيوب الأنفية (يزداد مع تغير وضع الرأس).

3- صداع مفصل الفك (صداع بجانب الرأس).

4- صداع نصفي (يزداد مع شدة الضوء مصحوب بغثيان).

5- صداع الرقبة (ألم أعلى الرأس وخلف الرقبة).

6- صداع التوتر (ضغط حول الجنبين).

سلوكيات تقلل من الصداع

في سياق متصل، يعاني مرضى الصداع النصفي من آلام شديدة، لا تفلح المسكنات العادية في تخفيفها، بينما يبحث المصابون بالصداع النصفي عن حلول ناجعة للتخلص من هذه الآلام.

وأورد متخصصون 4 سلوكيات يمكن لمرضى الصداع النصفي اتباعها، وقد أثبتت فاعليتها في تخفيف حدة الآلام الناتجة، نقلتها صحيفة “نيويورك تايمز” عن “مايو كلينيك”.

1- النوم الجيد

ويمكن الحصول على ساعات كافية من النوم يوميًا بتحديد مواعيد نوم منتظمة، والتخلص من المشتتات، والحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، حسب “القبس”.

2- الجلوس في أماكن هادئة

من الضروري أن يتعامل مريض الصداع النصفي مع درجة هادئة من الإضاءة، وعدم التعرض للصخب والضوضاء لوقت طويل، وكذلك يمكن اللجوء للكمادات الدافئة أو الساخنة، لتنشيط الدورة الدموية، وتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

3- تناول الطعام بحكمة

قد تؤثر عادات تناول الطعام على الصداع النصفي، لذلك من المهم الانتباه للقواعد الأساسية التالية:

– ثبات موعد الوجبات: تناول الطعام في الوقت نفسه كل يوم.

– عدم تجاهل الوجبات: يزيد الانقطاع عن تناول الطعام لوقت طويل من خطورة الإصابة بالصداع النصفي.

– تجنب تناول الأطعمة التي تحفز الصداع النصفي.

4- ممارسة الرياضة

أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، يفرز جسمك مواد كيميائية معينة تحجب إشارات الألم عن الوصول إلى الدماغ، وتساعد هذه المواد الكيميائية أيضًا في تقليل القلق والاكتئاب، وهما الحالتان اللتان قد تؤديان إلى تفاقم الصداع النصفي.

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