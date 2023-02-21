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40 % حجم ارتفاع التجارة الخارجية السلعية في 2022

40 % حجم ارتفاع التجارة الخارجية السلعية في 2022

40 % حجم ارتفاع التجارة الخارجية السلعية في 2022
١١:٣٩:٠٥ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية خلال 2022 بنسبة 40 في المئة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.

وبحسب “الاقتصادية”، جاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية 61% لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.

صعود الصادرات السلعية

في الوقت نفسه، صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49% لتسجل أعلى مستوى تاريخيًا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المئة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.

كما ارتفعت الواردات السلعية 23 في المئة، خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

في سياق متصل، بلغ حجم التجارة بين المملكة وأكبر عشرة شركاء تجاريين نحو 1.22 تريليون ريال “325.64 مليار دولار”، ما يمثل نحو 64.5% من إجمالي تجارة المملكة الخارجية.

نمو بنسبة 45.3%

وسجلت التجارة بين المملكة وأكبر عشرة شركاء تجاريين نموا سنويا بواقع 45.3% بعدما كانت عند 840.44 مليار ريال للفترة ذاتها من 2021.

الدول الآسيوية تتصدر

وتصدرت القائمة الصين والهند واليابان كأكبر ثلاثة شركاء، فيما حلت في المرتبة الرابعة كوريا الجنوبية، التي تقدمت على الولايات المتحدة الأمريكية.

واستحوذ الشركاء الأربعة مجتمعين على 41.6% من التجارة بما يعادل 788.3 مليار ريال “210.2 مليار دولار”، بزيادة 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الصادرات الصادرات السلعية المملكة

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