إجازة يوم التأسييس للقطاع الخاص.. يوم واحد أم يومان؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية عن إجازة يوم التأسيس للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة.

ويوافق يوما الأربعاء والخميس القادمين، 22 و23 فبراير، ذكري يوم التأسيس، بعد أن صدر أمر ملكي بمنح إجازة في هذين اليومين، للعاملين بالقطاع الحكومي والطلاب.

وحددت وزارة الموارد البشرية يومي 22 و23 فبراير 2023 كإجازة للعاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات بمناسبة يوم التأسيس، إلى جانب العطلة الأسبوعية وهي يومي والجمعة والسبت، لتصبح بذلك عدد أيام الإجازة 4 أيام متتالية.

إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص كم يوم؟

أما اجازة يوم التاسيس للعامين القطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في ردها على الأسئلة المتزايدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتنر”، أنها ستكون يومًا واحدًا فقط (غدًا الأربعاء)، مضيفة: “يوم التأسيس 22 فبراير من كل عام، إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي”.

وفي حال تطلبت الحاجة لعمل الموظف خلال يوم الإجازة فيكون من حقه الحصول على أجر إضافي.

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المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام العمل بالمملكة

وتنص المادة الثانية عشر بعد المئة من نظام العمل بالمملكة على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

وينص نظام العمل عند عدم منح الموظف إجازة (يوم التأسيس) على فرض غرامة بقيمة 5000 ريال على كل موظف في المنشأة، وفقًا لحساب “نظام العمل السعودي” في موقع “تويتر”.

ويعتبر العمل في يوم التأسيس عملاً إضافيًا، مع احتساب كل ساعة عمل إضافي (ساعة من الراتب الفعلي بالإضافة إلى 50% من الراتب الأساسي).

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ذكرى يوم التأسيس

وتأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ”يوم التأسيس” بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.