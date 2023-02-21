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الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٤٠:٤٠ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن الخطوط الجوية السعودية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

علم البيانات

المؤهلات والخبرات:

-الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية / هندسة الكمبيوتر / علوم الكمبيوتر / الرياضيات / الإحصاء / علوم البيانات / التشغيل والبحث / الذكاء الاصطناعي / نظم المعلومات الإدارية / نظم المعلومات / تكنولوجيا المعلومات.
-الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

مركز التحكم بالصيانة

المؤهلات والخبرات:

-هيكل الطائرة أو محطة توليد الكهرباء أو دبلوم / شهادة إلكترونيات الطيران
-مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة ذات صلة.
-يفضل خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الطيران الفني.

أخصائي تحويل

المؤهلات والخبرات:

-مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو الهندسة الصناعية أو نظم المعلومات الإدارية أو نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

أخصائي تصميم جرافيك

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة أو التصميم الجرافيكي أو أي ذات صلة.
-لغة إنجليزية جيدة
-خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
-يفضل خلفية الوكالات.

مدير، مراقبة جودة العمليات الخارجية

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في إدارة الجودة أو السلامة / إدارة الطيران / علوم الطيران / الهندسة الصناعية / الهندسة الميكانيكية / الهندسة الكهربائية – مع الخبرة المطلوبة في الجودة.
-مطلوب خبرة لا تقل عن “9” سنوات.

طاهٍ على متن الطائرة

المؤهلات والخبرات:

-خبرة لا تقل عن سنتين كشيف كومى 3.

-يفضل الحصول على درجة تعليمية في فن الطهي.

-يفضل خبرة في المطبخ المتوسطي والعربي.

-مستوى 5/4 نجوم مرغوب فيه.

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عن الشركة

الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.

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طريقة التقديم

أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من 21 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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