20 دقيقة من التمارين يوميًا تحميك من دخول المستشفى في منتصف العمر

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توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسات التمارين لمدة 20 دقيقة يوميًا يحمي من دخول المستشفى في منتصف العمر.

وتتبع الباحثون ما يقرب من 82 ألف شخص في بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 42 و 78 عامًا، من خلال أجهزة مراقبة المعصم التي سجلت نشاطهم البدني لمدة أسبوع، للنظر في العلاقة بين مستويات النشاط هذه، واحتمالات دخول المشاركين إلى المستشفى في السنوات القادمة.

مخاطر أقل

وبعد ما يقرب من سبع سنوات، انتهى الأمر بأكثر من 48 ألف مشارك في الدراسة في المستشفى، وكان الأشخاص الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا أكبر لديهم مخاطر أقل.

وأظهرت النتائج في دورية “جاما نتوورك أوبن”، أن أولئك الذين مارسوا التمارين بانتظام كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى للعلاج من أمراض مثل الالتهاب الرئوي والسكتة الدماغية ومضاعفات مرض السكري والتهابات المسالك البولية الحادة.

ووفقًا للنتائج، فإنه إذا أضاف الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن 20 دقيقة فقط من التمارين إلى روتينهم اليومي، فيمكنهم تقليل مخاطر دخول المستشفى بنسبة تتراوح من 4 في المئة إلى 23 في المئة على مدار سبع سنوات.

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الأمراض التسعة الكبرى

وكانت الأمراض التسعة الكبرى هي: أمراض المرارة والتهابات المسالك البولية والجلطات الدموية والسكتة الدماغية ومضاعفات مرض السكري والالتهاب الرئوي وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وأورام القولون وأمراض الرتج (حيث تتشكل “أكياس” صغيرة في جدار القولون).

وقالت الباحثة الرئيسة إليانور واتس، من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند الأمريكية، إن النتائج لا تثبت أن النشاط البدني، في حد ذاته، هو المسؤول. على سبيل المثال، قد يكون الأشخاص الأصغر سنًا أو الذين يتمتعون بصحة أفضل أو ذوي الدخل المرتفع الأكثر ممارسة الرياضة – ويقل احتمال وصولهم إلى المستشفى”، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

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تأثير وقائي

لكن واتس أشارت إلى أنه عندما أخذ فريقها في الحسبان هذه الاختلافات، كان النشاط البدني لا يزال مرتبطًا بتأثير وقائي، بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنه من المعروف أن التمارين لها الكثير من الفوائد التي يمكن أن تساعد في منع دخول المستشفى.

وأضافت: “تظهر الدراسات أن النشاط البدني يمكن أن يحسن وظائف المناعة، وصحة الرئة والقلب، وحساسية الأنسولين ويقلل الالتهاب. يمكن للنشاط البدني أيضًا أن يقلل دهون الجسم، وضغط الدم المرتفع والكوليسترول”.

ويقدر الباحثون أن الأمر لا يستغرق سوى 20 دقيقة إضافية من التمارين الهوائية المتوسطة إلى القوية كل يوم للحد من احتمالات دخول المستشفى في الحالات التسعة التي حددتها الدراسة. وتراوحت هذه النسبة بين 4 في المئة تراجع في خطر دخول المستشفى بسبب زوائد القولون إلى انخفاض 23 في المئة في فرص الهبوط في المستشفى بسبب مرض السكري.