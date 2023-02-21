“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية في ديسمبر بنسبة 1.1%

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.1% وبقيمة تتجاوز 108 مليارات ريال مقارنة بالشهر ذاته في 2021، والتي بلغت قيمة الصادرات فيه 107 مليارات ريال.

وعن أسباب الارتفاع، قالت الهيئة إنه يرجع إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 8.5 مليار ريال، بنسبة 11.1%، حيث بلغت قيمتها 85.5 مليار ريال مقابل 77.0 مليار ريال في ديسمبر 2021.

ارتفاع نسبة الصادرات في المجموع

وأوضحت أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفع أيضًا من 71.9% إلى 79.0% في شهر، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي بمقدار 4.6 مليار ريال وبنسبة 4.0%.

وأضافت: سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضًا بنسبة 24.4% عن شهر ديسمبر الماضي، من 30.1 مليار ريال إلى 22.7 مليار ريال.

كما سجلت الهيئة انخفاضًا في الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 17.0%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 49.0% في الفترة نفسها، وكذلك الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير بمقدار 0.04 مليار ريال، وبنسبة 0.2 % بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي.

ارتفاع الواردات في ديسمبر

وأكدت الهيئة أن الواردات ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 16.9% بمقدار 9.0 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 62.2 مليار ريال مقابل 53.2 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021، في حين انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع نوفمبر الماضي بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 3.7%.

وأشارت إلى انخفاض نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر ديسمبر الماضي حيث بلغت 36.5% مقابل 56.5% في شهر ديسمبر 2021، وذلك نتيجةً للانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 24.4%، وارتفاع الواردات بنسبة 16.9%.

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