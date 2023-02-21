بعد اصطيادها.. سمكة تنتقم من سفينة بطريقة لا تُصدّق

تواصل – وكالات:

اصطدمت سمكة “بلاك مارلن” يبلغ وزنها 70 كيلوجرامًا بمحرك سفينة صيد قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، وأحدثت ثقبًا به، مما أدى إلى تعطلها.

وقال ربان سفينة الصيد الخاصة التي يبلغ طولها 6.7 أمتار، إن الطاقم قام باصطياد السمكة في حوالي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، عندما استدارت السمكة واصطدمت بالسفينة التي كانت على بعد حوالي 32 كيلومترًا قبالة تورا هيد في جنوب نيو ساوث ويلز.

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وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): “كنا نقاتلها وانعطفت واصطدمت بالمحرك.. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة”. وتابع: “لقد كان شيئًا فظيعًا”.

كيف اصطدمت السمكة بمحرك السفينة؟

وقال رجال الإنقاذ إن السمكة اصطدمت بمحرك السفينة وأحدثت ثقبًا في غلافه القماشي مما أدى إلى تعطيل قوته.

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وقال قائد وحدة الإنقاذ البحري في ميريمبولا بيل بليكمان، الذي كان جزءًا من الطاقم الذي سحب سفينة الصيد إلى اليابسة: “لقد كانت عملية إنقاذ غير عادية”.

وأضاف بليكمان: “لقد تعرضتُ لحادثين متعلقين بأسماك القرش على مر السنين حيث هاجمت المراوح، لكن لم تعطل سمكة مارلين أبدًا سفينة”.