عاجل.. زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب إيران

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‏قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس جنوب ايران، الساعة 10:05 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، بتوقيت الإمارات.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ضحايا الزلزال في تركيا

في سياق آخر، وفي حصيلة أولية لضحايا زلزال مدينة هطاي التركية، تم الإعلان عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 694 آخرين، وهي إحصائية رسمية غير نهائية.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إصابة 294 شخصًا بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا، الاثنين، بقوة 6.4 درجات.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أكد قوجة نقل المصابين إلى المشافي القريبة برًا وجوًا.

من جهتها دعت الأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى الإسهام بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها تجاه لتركيا وسوريا بعد زلزال جديد ضرب البلدين.

المخاطر كبيرة بعد زلزال هطاي

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، إلى تعرض ولاية هطاي التركية جنوب تركيا لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة.

وشدد دوجاريك أن هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة.

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