عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 241 شخصًا وتوقيف 159 متهمًا في 6 وزارات بهذه القضايا

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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1444هـ.

القضايا الجنائية والإدارية

وعلى حسابها في “تويتر”، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية على النحو التالي:

1 – الجولات الرقابية، بلغت 2194.

2 – التحقيق، في 241 قضية.

3 – الموقفين، 159 شخصًا.

4 – جرائم الفساد “الرشوة والتزوير، وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي”.

5 – الجهات:

– وزارة الداخلية.

– وزارة الدفاع.

– وزارة العدل.

– وزارة الصحة.

– وزارة التعليم.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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