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عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 241 شخصًا وتوقيف 159 متهمًا في 6 وزارات بهذه القضايا
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عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 241 شخصًا وتوقيف 159 متهمًا في 6 وزارات بهذه القضايا

عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 241 شخصًا وتوقيف 159 متهمًا في 6 وزارات بهذه القضايا

عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 241 شخصًا وتوقيف 159 متهمًا في 6 وزارات بهذه القضايا
٠٩:٤٦:٠٤ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1444هـ.

القضايا الجنائية والإدارية

وعلى حسابها في “تويتر”، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية على النحو التالي:

1 – الجولات الرقابية، بلغت 2194.

2 – التحقيق، في 241 قضية.

3 – الموقفين، 159 شخصًا.

4 – جرائم الفساد “الرشوة والتزوير، وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي”.

5 – الجهات:

– وزارة الداخلية.

– وزارة الدفاع.

– وزارة العدل.

– وزارة الصحة.

– وزارة التعليم.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1444هـ

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القضايا الجنائية والإدارية جولات رقابية مكافحة الفساد هيئة الرقابة

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