معلومات تهمك.. أبرز التساؤلات والأجوبة حول دعم 150 ألف ريال السكني غير المسترد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث، والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.

وأتاح البرنامج المحدث مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين كافة بشكل عام والفئات الأشد حاجة للتملك على وجه الخصوص.

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ويوفر برنامج الدعم السكني المحدث، حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين اشتملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، للمواطنين الذين يكافحون من أجل تحمل تكاليف السكن، والذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أشكال أخرى من الدعم الحكومي.

إضافة إلى تقديم الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال لقيمة شراء المسكن.

كما يتيح البرنامج المحدّث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ: منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك.

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أبرز التساؤلات

ورصدت “تواصل”، أبرز التساؤلات التي طرحها المواطنون عبر حساب “برنامج سكني” حول دعم 150 ألف ريال والردود عليها من جانب البرنامج على النحو التالي:

*أنا مستفيد من الدعم السكني 500 ألف ريال المدعوم.. فهل يشملني النظام الجديد للدعم السكني؟

-في حال تم توقيع عقد الدعم سابقًا لا تنطبق عليك آلية الدعم المحدثة ويكون الدعم ثابتًا من تاريخ إبرام العقد مع الجهة التمويلية.

*أخذت من الإسكان قطعة أرض فقط، ولم أقدم على القرض فهل يشملني الدعم الجديد؟

-في حال كان المنتج (أرضك دعمك) ستكون قيمة الأرض السوقية هي الدعم المقدم للمستفيد.

*هل دعم الـ 150 ألف ريال لمن يريدون الشراء حاليًا، أم يشمل الذين سبق لهم الشراء؟

-في حال لديك عقد دعم سكني قائم لا يمكنك الإستفادة من باقات الدعم.

*بخصوص دعم الـ 150 ألف ريال هل المستفيد السابق يستحق أن يحصل عليه؟

-يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات والحلول السكنية سواء من خلال برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية.