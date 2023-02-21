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اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:٢٢:٠٦ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء 21 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.51

فرنك سويسري 4.06

أسعار العملات أمس 

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.06

مؤشر الدولار

وأمس، هبط مؤشر الدولار قليلاً، عن المستوى الأعلى له خلال أكثر من شهر، والذي سجله يوم الجمعة الماضي، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى ما يقل قليلا عن 5.3 بالمئة بحلول يوليو .

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أسعار العملات الدولار العملات الأجنبية اليورو سعر اليورو

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